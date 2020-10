L'invité actu : Quel serait l'impact psychologique d'un nouveau confinement ? sur Auvio

De nouvelles mesures sont décidées chaque semaine pour tenter d’endiguer da propagation du covid, et la menace d’un reconfinement se fait de plus en plus sérieuse. Après la fermeture des cafés et restaurants, assistera-t-on à la fermeture des magasins, des écoles ? Comment réagit la population face à ces nouvelles mesures ? Peut-on parler d’adhésion ? La perspective d’un nouveau confinement peut-elle engendrer un stress supplémentaire ? Quel serait l’impact psychologique d’un nouvel isolement ? On en parle avec Pauline CHAUVIER, psychologue clinicienne, familiale et systémique, travaille en