L'invité actu : Les hôpitaux liégeois au bord de la saturation sur Auvio

Les hôpitaux de la province de Liège (CHU, CHR et Groupe santé CHC) se disent au bord de la saturation et ont adressé vendredi un cri d’alerte aux autorités régionales et fédérales, alors que se déroulait le comité de concertation. Outre un accroissement constant du nombre de patients atteints de Covid-19 sur les différents sites, mettant en péril la prise en charge d’autres pathologies, ils épinglent un manque de personnel sur base de taux d’absentéisme allant jusqu’à 20 % du personnel dans certains hôpitaux. Comment palier à cette situation d’urgence ? Quelles sont les recommandations des