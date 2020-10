L'invité actu : Les universités francophones sont-elles les principaux foyers de contamination ? sur Auvio

On le sait, la Belgique fait face à une sérieuse recrudescence du virus, et ce particulièrement en Wallonie et à Bruxelles. Les chiffres sont particulièrement élevés chez les jeunes adultes. La ville étudiante de Louvain-la-Neuve connait une forte hausse des contaminations et est de plus en plus défini comme un véritable cluster. Comment les étudiants eux-mêmes perçoivent-ils la situation ? Sont-ils conscientisés ? Angoissés ? Le couvre-feu est-il bien respecté ? On en parle avec Mathilde FRAIPONT co-présidente de l’AGL, Assemblée Générale des Etudiants de Louvain-La-Neuve.