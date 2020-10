L'invité actu : Situation sanitaire inquiétante dans les prisons sur Auvio

La situation sanitaire au sein des prisons est de plus en plus inquiétante. A Huy, l’établissement pénitencier est en confinement depuis samedi midi. 5 détenus travailleurs ont été testés positifs sur les 70 prisonniers, toutes visites et activités ont été suspendues. A Saint-Gilles, Les agents pénitentiaires étaient en grève vendredi. La demande du personnel de réduire les mouvements à l'intérieur de la prison au minimum le temps de recevoir les résultats des tests Covid n'a pas été rencontrée par la direction locale, déplorent les agents. Comment gérer cette situation ? On en parle