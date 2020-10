L'invité actu : Prix Nobel de la paix : quel impact géopolitique ? sur Auvio

C’est ce vendredi que sera décerné le très attendu prix Nobel de la paix. L’occasion pour nous de s’intéresser à l’impact d’un tel prix au niveau géopolitique. Est-il décerné comme simple récompense au plus méritant ? Ou est-il attribué en fonction de certains conflits internationaux, dans le but d’apaiser les tensions ? On en parle avec Tanguy DE WILDE, professeur de relations internationales à l’UCLouvain.