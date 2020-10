L'invité actu : Semaine des prix Nobel sur Auvio

Direction Stockholm, la capitale suédoise, où depuis lundi a commencé la semaine des Nobel. Chaque jour, les lauréats des différents prix Nobel sont annoncés et ça a commencé lundi avec la médecine où ce sont les découvreurs du virus de l’hépatite C qui ont été récompensés. Mardi c’était la physique, pour les chercheurs qui ont mis en évidence le trou noir géant au centre de notre galaxie, puis hier la chimie… Mais le jeudi, jour du Nobel de littérature, est toujours un peu particulier car si on a du mal à avoir un avis sur les trous noirs, ou l’hépatite C, tout le monde a un avis sur le pri