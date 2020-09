L'invité actu : Lutte contre la déforestation et les feux de forêts sur Auvio

Une centaine d’ONG, parmi lesquelles Oxfam Belgique, Greenpeace ou encore le WWF appelle l’Union européenne à prendre leurs responsabilités dans la lutte contre la déforestation et les feux de forêts. Elles lancent ensemble la campagne #Together4Forests, pour pousser l’UE à agir. Ces ONG partent du constat que les incendies qui font rage en Amazonie et dans le Cerrado brésilien ont été allumés volontairement pour répondre aux besoins de l'agriculture industrielle et des marchés européens. La Belgique aurait quant à elle le troisième impact le plus important de l'Union Européenne sur la défor