L'invité actu : CNS: statu quo au niveau des mesures sociales sur Auvio

Un nouveau CNS s’est tenu ce mercredi, et socialement parlant, les mesures qui en découlent ne changent pas vraiment de celles déjà mises en œuvre. Bulle de 5 personnes fortement recommandée, 10 personnes maximum au même endroit, pas de véritables changements dans les secteurs de l’évènementiel et de l’Horeca, … Comment appréhender ce maintien des mesures ? Quel impact sur les citoyens ? Comment apprendre à vivre dans ce contexte sanitaire à long terme ? On en parle avec Vincent YZERBYT, professeur de psychologie sociale à l’UCLouvain.