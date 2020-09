L'invité actu : Journée nationale du télétravail sur Auvio

C’est ce mardi 22 septembre qu’a lieu la journée nationale du télétravail. Le télétravail concerne 50% des entreprises dans le monde. Et il est clair que l'épidémie de COVID-19 a entraîné un changement majeur dans notre façon de travailler. PwC a interrogé les entreprises fin juillet et début août sur ces changements dans son enquête Future of Remote Work 2020. On en parle avec Cécile VAN DE LEEMPUT, professeure de psychologie du travail à l’ULB.