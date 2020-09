L'invité actu : La pétition "IVG : Respectons le choix des femmes et leur droit à la santé !" sur Auvio

La plateforme « Abortion Right » remettra ce jeudi 17 septembre aux autrices du texte de loi pro-choix et aux chef.fe.s de groupe à la Chambre la pétition "IVG : Respectons le choix des femmes et leur droit à la santé !" signée par près de 13.000 professionnel.le.s du secteur social-santé et citoyen.ne.s concerné.e.s, dont plus de 5.000 soignants, portant la voix des femmes. Pour nous parler de cette initiative, nous recevons Caroline Watillon, référente IVG pour la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial.