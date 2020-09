L'invité actu : COVID19: augmentation des hospitalisations sur Auvio

Sophie LEONARD accueille Arnaud Bruyneel, infirmiers en soins intensifs au CHU Tivoli (La Louvière) et président de la Siz Nursing (association francophone des Infirmiers de Soins Intensifs) pour évoquer l'augmentation des hospitalisations et les craintes de voir les soins intensifs saturés dans les jours à venir par les malades du Covid, ainsi que la capacité des services à réagir et les craintes de burn-out du côté des infirmiers.