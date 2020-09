L'invité actu : Les tensions continuent dans le quartier des Marolles sur Auvio

Le quartier des Marolles à Bruxelles fait parler de lui ces derniers jours. Les tensions augmentent encore entre la police et certains jeunes depuis qu’une camionnette a été signalée en feu ce lundi soir. Le weekend dernier déjà, les pompiers en intervention ont été la cible de cocktails Molotov, des voitures de police ont été caillassées, les vitres d'une crèche communale, brisées. Comment arrive-t-on à une telle situation ? Comment agir sur le long terme pour éviter une telle escalade ? Les jeunes sont-ils encadrés et soutenus ? Les éducateurs de rue sont-ils suffisamment présents ? On en