L'invité actu : Sylvie Pinchart, directrice de l'association "Lire et écrire" sur Auvio

Aujourd’hui, en Belgique, 1 adulte sur 10 a des difficultés à lire et écrire un texte simple de la vie quotidienne et rencontre des problèmes d’accès et d’utilisation des langages numériques. Cette année, pour la Journée internationale de l’alphabétisation, le 8 septembre, la campagne de sensibilisation de l’association Lire et Écrire portera sur « Les oubliés du numérique ». Comment ces gens ont-ils vécu le confinement ? A-t-il agi comme un accélérateur d’exclusion pour les citoyen·ne·s qui ne maîtrisent pas les outils numériques ? Sophie BREMS posera ses questions à ce sujet à Sylvie PINCH