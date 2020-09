L'invité actu : Passage à 100 km/h sur le ring de Bruxelles sur Auvio

La vitesse maximale autorisée sur le ring ceinturant Bruxelles passera de 120 à 100 km/h à partir de ce mardi 1er septembre. Cette mesure du plan Energie-Climat 2021-2030 du gouvernement flamand a pour but de réduire la pollution et les nuisances sonores et d’améliorer la sécurité routière. Cette mesure sera-t-elle réellement efficace en termes de diminution sonore alors qu’il est rare d’atteindre les 100km/h en heure de pointe ? On en parle avec Fabienne SAELMACKERS, du département bruit à Bruxelles Environnement.