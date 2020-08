L'invité actu : Examen d'entrée en médecine et dentisterie sur Auvio

Plus de 4.500 candidats et candidates sont attendus pour la première épreuve de l’examen d’entrée en médecine et dentisterie ce vendredi 28 Aout. Cette édition 2020 aura lieue selon les modalités définies par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en présentiel et de manière décentralisée. Les épreuves de l’examen seront organisées de façon à respecter la limite de 100 personnes maximum par local. On fait le point sur l’organisation de cette épreuve de grande ampleur avec Laurent DESPY, Administrateur général de l’ARES, l’Académie de Recherche et de l’Enseignement Supérieur.