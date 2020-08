L'invité actu : L'action "Fightcase" par le mouvement Sound Of Silence sur Auvio

Ce jeudi 27 août 2020 aura lieu une action Flightcase initiée par le mouvement Sound Of Silence en Wallonie, Bruxelles et en Flandre. Elle aura lieu dans plusieurs villes en même temps. A Bruxelles, Liège, Anvers, Gand et Hasselt. Des acteurs du secteur évènementiel feront office de figurant. Que peut-on attendre de ces actions ? Est-ce que cela va uniquement profiter aux grandes salles et institutions culturelles ? Quel est l’avenir du secteur à l’approche de la rentrée ? On fait le point avec Thibaut NEVE, artiste comédien et metteur en scène, initiateur de la manifestation du lundi 31 aoû