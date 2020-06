L'invité actu : Nouveau rapport d'Amnesty sur les violences policères sur Auvio

Dans le cadre du contrôle du respect des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19, la police a visé de manière disproportionnée les minorités ethniques et les groupes marginalisés dans toute l’Europe, par des violences, des contrôles d’identité discriminatoires, des mesures de mise en quarantaine forcée et des contraventions, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport qui sortira ce mercredi. On en parle avec Philippe HENSMANS, directeur de la section belge francophone d’Amnesty International.