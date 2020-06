L'invité actu : Belgian Music Fund sur Auvio

Pour répondre aux besoins socio-économiques urgents du secteur de la musique, PlayRight+ et Sabam For Culture, en collaboration avec le FACIR et la GALM, ont créé le « Belgian Music Fund ». En unissant leurs forces, les fondateurs ont la volonté d’offrir un soutien concret et durable à tous les artistes belges, tous genres musicaux confondus. On en parle avec Benjamin SCHOOS, artiste musicien, et Administrateur-délégué de la Sabam.