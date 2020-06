L'invité actu : Le réveil du volcan ? sur Auvio

Des signes de réveil ont été observés dans un ancien volcan dans la région de l’Eifel en Allemagne près de la frontière belge. Certaines des collines de cette région vallonnée sont en fait d’anciens volcans en sommeil depuis des milliers d’années, mais une équipe de chercheurs a récemment établi que l’Eifel serait en train de s’élever d’un millimètre par an. Faut-il s’attendre à une plus grande activité dans le futur ? On en parle avec Corentin CAUDRON, vulcanologue chargé de recherches ULB et IRD France (institut de recherche et développement).