L'invité actu : La tourmente des études supérieures sur Auvio

La session de juin a bien débuté dans l’enseignement supérieur, mais non sans problème ! Entre les modalités d’évaluations qui changent, les problèmes techniques et le stress planant sur cette session à distance, les étudiants sont inquiets quant à leur avenir académique. La FEF demande garantie de la finançabilité de tous les étudiants. L’organisation sera-t-elle entendue ? Comment se passera leur rentrée ? On en parle avec Chems MABROUK, présidente de la FEF, Fédération des Etudiants Francophones.