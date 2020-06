L'invité actu : Un labo mobile capable de tester les équipes de première ligne sur Auvio

L’Université catholique de Louvain (UCLouvain) et l’Agence spatiale européenne (ESA) s’unissent pour déployer sur le terrain un labo mobile capable de tester les équipes de dépistage de première ligne : médecins, personnel infirmier, volontaires, police, protection civile. Première destination : le Piémont, en Italie, particulièrement touché par l’épidémie du coronavirus. On en parle avec Jean-Luc Gala, responsable de la plateforme de technologies moléculaires appliquées de l’UCLouvain et chef de clinique aux Cliniques universitaires Saint-Luc de l’UCLouvain, qui dirige la mission.