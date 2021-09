Week-end Première : Les oeuvres d'art, 2e source de financement de Daesh sur Auvio

Jan Tavernier, professeur à l’UCLouvain, spécialiste de l’antiquité du proche-orient

Ce jeudi, les Etats Unis ont restitué à l’Irak La tablette de Guilgamesh, un trésor inestimable sur lequel est inscrit l’un des plus anciens textes de l’humanité : L’épopée de Guilgamesh (dont certains passages ont inspiré la Bible).

Elle aurait été pillée dans un musée en Irak pendant le conflit survenu dans le pays en 1991. Or, selon Interpol, les conflits armés de cette dernière décennie ont augmenté considérablement le pillage du patrimoine culturel dans ces régions… Et le vol et le trafic d'objets an