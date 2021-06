Ce matin, avec Ayrton Touwaide on patiente entre les matchs et les victoires de la Belgique, en lézardant au soleil quand il y en a et surtout en regardant un bon film ! Si vous n’êtes jamais rassasié des coups de sifflet de l’arbitre, alors nous avons pour vous le film de football ultime, le film dont le titre fait rêver n’importe quel prétendant à la coupe d’Europe, c’est A nous la victoire !