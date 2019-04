"Inventer les couleurs" de Gilles Paris - Entrez sans frapper - 19/04/2019

L'écrivain français Gilles Paris pour son premier livre jeunesse "Inventer les couleurs" (Gallimard Jeunesse - Giboulées).



Hyppolite vit avec son papa à Longjumeau. La vie pourrait être grise, avec un papa qui s'échine entre les quatre murs d'une usine, et l'école où Hyppolite fait l'apprentissage d'une vie avec ses copains Gégé et Fatou. Seulement voilà Hyppolite dessine et les couleurs transfigurent tous ceux qui l'approchent. Et si un enfant pouvait faire grandir les adultes autour de lui ?

Émission Entrez sans frapper