Le festival international de Theatre action aura lieu du 5 au 26 octobre dans 14 lieux culturels à Bruxelles et en Wallonie !



On découvre ses objectifs et sa programmation avec son directeur artistique : Patrick Lerch



Bastogne, Bruxelles, Cuesmes, Hastière, La Louvière, Le Roeulx, Mons, Namur, Rochefort, Seraing, Tournai