Week-end Première : Comment va le pangolin ? sur Auvio

On ne le connaissait pas il y a encore quelques mois et nous avons découvert qu’il était le mammifère le plus braconné du monde. Est-ce que cela a permis de faire progresser la lutte contre le braconnage du pangolin ?

Pourquoi d’ailleurs le braconnage favorise-t-il la transmission des virus à l’homme ?

En quoi la Belgique est-elle, elle aussi, partie prenante du trafic de pangolin ?

Réponses avec la porte parole du WWF, Jessica Nibelle à l’occasion de la sortie cette semaine d’une étude alarmante sur le braconnage en Asie.