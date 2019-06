Sophie reçoit Aurélien Barrau pour son ouvrage "Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité". Aurélien Barrau est astrophysicien au CNRS et est devenu l'une des figures de proue du combat climatique et environnemental. En 2019, l'auteur de l'appel signé par 200 personnalités ne transige pas : il en appelle à une révolution ! Explication dès 07H45. (R)