Interview découverte - L'agriculture urbaine en question - 04/05/2019

Sophie reçoit Guillaume Culot, co-organisateur des 48h de l’Agriculture Urbaine. Pour la 3e fois, l’événement qui célèbre l’agriculture urbaine revient dans différentes communes de Bruxelles les 4 et 5 mai. “Les 48h de l’Agriculture Urbaine” est un concept français à la base, présent dans plusieurs grandes villes de l’hexagone mais aussi à Tournai. Pour la troisième année, elle reprend ses quartiers dans la capitale belge, une édition portée par l’association “Aromatisez-vous”. L’asbl est active dans la sensibilisation et l’éducation à l’environnement et promeut l’accès à l’autonomie aliment