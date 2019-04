Interview découverte - See U : la ville se redessine - 27/04/2019

Sophie reçoit Jonathan Ectors, chef de projet See U et Alexandre Lefebvre, porteur de projet Ukeepers. See U sera, sur 25.000 m2, la plus grande occupation temporaire de Belgique, avec comme colonne vertébrale l’innovation sociale et durable, l'apprentissage et l’expérimentation. Un lieu convivial, ouvert sur le quartier, avec une nouvelle offre d’équipements de proximité pour ses habitants. Plus qu’un projet, See U rassemblera une communauté. Cinéma, marché bio, expositions, ateliers, potagers urbains... : ce lieu unique, au carrefour d’Ixelles et d’Etterbeek, deviendra une zone de travail