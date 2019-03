Interview découverte - Vasarely : le Pape de l'Op-Art - 23/03/2019

Sophie reçoit Michel Gauthier, commissaire de l’exposition Vasarely au Centre Pompidou à Paris. Découvrez la première grande rétrospective française consacrée à Victor Vasarely, le père de l’art optique. Un parcours à la fois chronologique et thématique vous emmène parmi toutes les facettes de son œuvre foisonnant, depuis sa formation dans les traces du Bauhaus jusqu’aux dernières innovations formelles : peintures, sculptures, multiples, intégrations architecturales, publicités, études... Au travers de trois cents œuvres, objets et documents, explorez le « continent Vasarely » et la manière