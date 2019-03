Magali Mouthuy, responsable de l'antenne bruxelloise d'1Toit2Ages. En 2019, les modèles d'habitats évoluent. Du plus petit, au plus énergétique en passant par des logements intergénérationnels, nous n'habitons résolument plus comme nos aieux! Découverte ce samedi, en marge du Congrès de l'habitat intergénérationnel, de ce concept "kangourou" qui fait des émules en Belgique!