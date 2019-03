Interview découverte - Essai : "Ils savent tout sur vous" - 09/03/2019

Sophie reçoit Gilles Quoistiaux, journaliste au Trends-Tendances pour son enquête “Ils savent tout sur vous” (réalisée avec Sébastien Buron). Vous achetez du Nutella au supermarché ? Vous augmentez le chauffage en hiver ? Vous payez vos factures de téléphone via votre appli bancaire ? Vous faites une radio de votre genou après un accident de ski ? Vous postez vos photos de vacances sur Facebook ? Tous ces comportements anodins laissent des traces. Chaque jour, sans le savoir, nous semons nos données. Et il y a toujours quelqu’un pour les ramasser... et les exploiter ! Banques, assurances, su