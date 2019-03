Interview découverte - Virtual Park : la "VR" s'installe à Mouscron - 02/03/2019

Nicolas reçoit Jean-Louis Verbaert, co-fondateur de Virtual Park, le plus grand parc de réalité virtuelle d’Europe. Ce lundi 04 mars, Virtual Park ouvrira officiellement ses portes au grand public. Le plus grand parc de réalité virtuelle (VR) d’Europe, accessible à la journée, s’établit à Mouscron. Des grands classiques aux dernières nouveautés, Virtual Park propose 4000 m2 de jeux et d’activités en réalités virtuelle ou augmentée, accessible à tous et à un prix démocratique. Découverte !