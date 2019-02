Interview découverte - L'Intelligence Artificielle n'existe pas - 23/02/2019

Sophie reçoit Luc Julia pour son ouvrage “L’Intelligence Artificielle n’existe pas”. Luc Julia, scientifique de génie toulousain, est l’un des gourous mondiaux de l’intelligence artificielle. Célèbre dans la Silicon Valley aux États Unis, les plus grosses marques se l‘arrachent et pour cause, Apple lui doit SIRI le célèbre outil de reconnaissance vocale et HP les imprimantes connectées par exemple... Les premiers frigos connectés ou les lunettes de réalité virtuelles c’est encore lui ! Aujourd’hui ce grand scientifique a décidé de prendre sa plume pour déconstruire le mythe de l’intelligence