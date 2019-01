Interview découverte - "L'Ambassade culturelle pour les enfants" - 26/01/2019

Sophie reçoit Louma Salamé, directrice générale de la Villa Empain de la Fondation Boghossian pour le projet “l’Ambassade culturelle pour les enfants”, un programme éducatif destiné aux écoles. Depuis la rentrée scolaire 2017, la Fondation Boghossian a accueilli 2100 élèves gratuitement grâce au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Gouvernement flamand. Le programme s’adresse aux élèves prioritairement issus de l’enseignement primaire (8-12 ans) et secondaire (12-16 ans) francophone et néerlandophone tous réseaux confondus. Découverte dès 07H45. (R)