Interview découverte - Bel Experience Days : Le savoir-faire bruxellois s'expose - 15/12/2018

Sophie reçoit Sophie Helsmoortel, présidente du Brussels Exclusive Labels et organisatrice des BEL Experience Days. Les 15 et 16 décembre de 11h à 18h30, Le BEL vous invite à vivre des moments uniques et d’exception en découvrant l’excellence du savoir-faire de leurs maisons. Entrez dans 40 maisons parmi les plus belles de Bruxelles pour y découvrir ces métiers d’expertises. Visite d’ateliers, observation d’un ouvrier expert à l’ouvrage, dégustation gourmande… Un moment inédit pour partager leur passion pour le beau et de mieux faire connaître leurs maisons.