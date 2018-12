Interview découverte - Les droits humains dans ma commune - 01/12/2018

Sophie reçoit Anne-Marie Impe, journaliste, formatrice, professeure invitée de journalisme à l’IHECS et ex-rédactrice en chef de la revue Enjeux internationaux accompagnée de Jean-Paul Marthoz, journaliste, chroniqueur au Soir, professeur invité de journalisme international à l’Université de Louvain et auteur de nombreux ouvrages sur le journalisme et les relations internationales pour leur ouvrage “Les droits humains dans ma commune. Et si la liberté et l'égalité se construisaient dans la cité ?”. «Où les droits de l’homme commencent-ils?», s’interrogeait, en 1948, Eleanor Roosevelt, l’une