Interview découverte - 01/11/2018

François reçoit Stéphanie Barras, animatrice de PURE FM et cheffe du projet “PURE part en #MissionZéroDéchet !”. Le sujet de la crise écologique est omniprésent dans l’actualité et sur toutes les lèvres. L’imminence de changements irréversibles à l’échelle planétaire semble inévitable si l’on ne prend pas rapidement des mesures drastiques en matière de production et de consommation. La pollution des sols, de l’eau et de l’air constitue notamment un fléau qui nuit gravement à nos différents écosystèmes et menace la survie des êtres vivants. La RTBF est déjà en marche pour diminuer son emprein