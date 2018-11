Interview découverte - 01/11/2018

François reçoit Gilles Bazelaire, Directeur du KIKK Festival. Fondée en 2011 à Namur, l’ASBL KIKK promeut les cultures numériques et créatives. Située au croisement de l’art, la culture, les sciences et les technologies, elle organise des événements et des projets didactiques, produit des œuvres artistiques et soutient des projets créatifs. L’ASBL organise chaque année le KIKK Festival, un événement reconnu sur la scène créative numérique internationale. Cette 8ème édition du KIKK Festival s'immerge dans le thème “Species and beyond” pour explorer les frontières entre le vivant et le non-viv