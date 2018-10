Interview découverte - Schiele et Basquiat s'exposent à la Fondation Vuitton - 27/10/2018

Sophie reçoit Jean-Paul Claverie, conseiller de Bernard Arnault et responsable de la Fondation Vuitton pour la double exposition dédiée à Egon Schiele et Jean-Michel Basquiat. Du 3 octobre 2018 au 14 janvier 2019, la Fondation Louis Vuitton présente, en deux parcours distincts, deux peintres qui fascinent par leur fulgurance et leur intensité : Egon Schiele (1890-1918) et Jean-Michel Basquiat (1960-1988). Découverte. (R)