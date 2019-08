Intelligence artificielle, la révolution - Episode 7: les caméras de surveillance - 23/08/2019

"Intelligence artificielle, la révolution", c'est le 7e épisode de votre série d'été ce vendredi ... Dans nos smartphones bien sûr, mais aussi dans les objets connectés, sur les sites web que vous visitez ou dans les caméras de surveillance. Chaque semaine on explore un secteur dans lequel lintelligence artificielle est déjà bien implantée, et on s’interroge sur les enjeux que cela pose. Dans ce 7ème et dernier épisode on va se concentrer sur les caméras de surveillance…l’intelligence artificielle peut faire bcp de choses avec toutes ces images, Une série proposée par Jonathan Rémy et Marie Vancutsem.