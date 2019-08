Intelligence artificielle, la révolution - Episode 6: consommateur, la machine lit dans tes...

"Intelligence artificielle, la révolution", c'est le 6e épisode de votre série d'été ce vendredi... Dans ce sixième épisode de votre série d’été « Intelligence artificielle, la révolution », on va se concentrer sur ce que l’on appelle le ciblage marketing. Ou comment, sur le web, on vous fait acheter, consommer, certains produits plutôt que d’autres. Rien n’arrive sous vos yeux par hasard, et là aussi, l’intelligence artificielle est déjà d’application aujourd’hui. Une série proposée par Jonathan Rémy et Marie Vancutsem.