Par Ouï-dire : Par Ouï-dire sur Auvio

On continue notre découverte des travaux des étudiants de l’Insas. Vassili Schémann nous emmène sur des marches, des marches par lesquelles accéder ou sortir de l’adolescence. Il est parti retrouver des copains sur ce lieu mythique qui leur est commun : les marches. Une définition de la nostalgie pour certains et une envie d’être bien loin, ailleurs pour les autres. Arthur Michel quant à lui fait des parallèles entre des mondes séparés avec Chroniques Instables. E Nicolas Bouchez part sur les traces d’une sœur perdue avec « Quand on a un marteau, on voit des clous ».