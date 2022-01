comment aménager notre manière de vivre avec les cours d'eau ?

Jacques Teller, vous êtes professeur d’urbanisme à Liège, où vous dirigez le laboratoire LEMA. On sait que le changement climatique va apporter plus d’épisodes pluvieux intenses comme on en a connu en juillet dernier. Est-ce qu’on peut dès lors aménager notre manière de vivre, aménager le territoire pour éviter que se reproduise la catastrophe du 15 juillet ?