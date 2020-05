L'invité actu : Des masques, des blouses,.. pour le CHU sur Auvio

Hélène MAQUET s’intéresse aux couturières des centres pour demandeurs d'asile d'Yvoir travaillants en renfort de bénévoles du CHU UCL de Namur afin de coudre des blouses de protection pour les soignants. Ces six réfugiées des centres « Pierre Bleue » et « Le Bocq » à Yvoir (centres de la Croix-Rouge accueillent en majorité des femmes vulnérables et leurs enfants) ont été formées à distance par les couturières du CHU UCL Namur qui leur ont fourni des tutoriels vidéo et les consignes à suivre pour la confection de ces blouses de protection indispensables pour protéger le personnel soignants et