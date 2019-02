Iconographie antisémite, le grand retour - Les Décodeurs - 24/02/2019

Dans un contexte français marqué par plusieurs actes antisémites ces derniers temps, les réseaux sociaux ont vu circuler l’image d’un homme, un gilet jaune portant une kippa, et commentée : « Je porte le gilet jaune et la kippa en même temps, et ça se passe très bien. Je ne suis victime d’aucune forme d’antisémitisme ». Sauf que… Sauf qu’en fouillant un peu le profil facebook de cet homme, un journaliste a découvert d’autres photos : un marionnettiste couvert de symbole du judaïsme qui manipule des chefs d’états, une image de propagande nazi de 1941, ou encore une image d’Emmanuel Macron, nez crochu, au pieds d’un gilet jaune. C’est de cette iconographie antisémite qui remonte à la surface via les RS que nous parlons ce dimanche. Comment appréhender ces images ? Que révèlent-elles des peurs de notre époque ? Comment alimentent-elles les théories autour d’un soi-disant grand complot juif ? Analyse et perspective historique avec Jonathan De Lathouwer, vice-président du Comité de coordination des Organisations Juives de Belgique, et Marie Peltier, historienne, chercheuse et professeure dont le dernier livre s’appelle : « Obsession, dans les coulisses du récit complotiste ».