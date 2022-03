Week-end Première : Votre rendez-vous international sur Auvio

Dans votre rendez-vous international Ici le monde, avec Aline Gonçalves, on va reparler de la situation en Ukraine, avec le témoignage d’Igor, un Ukrainien qui vit dans une partie montagneuse de l’ouest du pays. Dans cette zone reculée, par d’intérêt stratégique, et donc pas d’attaque russe.

Mais du coup, de nombreux ukrainiens sont venus trouver refuge dans sa ville. Et tous les habitants se sont mobilisés pour accueillir au mieux ceux qui arrivent là après avoir fui les zones de combat.

Et puis, nous irons en Corée du Sud. Les Coréens ont élu leur nouveau président. Un conservateur ouv