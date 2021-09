"I love Porn" de Didier Lestrade

Didier Lestrade, journaliste, écrivain, fondateur d'Act Up-Paris et du magazine Têtu, pour son essai "I love Porn" (Les Éditions du Détour).



Ce livre partage une passion que l'auteur met au même niveau que celles qui ont nourri son métier et sa carrière : la musique, la nature, le militantisme. Didier Lestrade retrouve dans le porno (gay mais pas seulement) sa dimension contes­tataire, sa générosité humaine. « Le porno a sauvé ma vie. Pendant toutes ces années de solitude et de terreur à cause du sida, le porno m'a permis d'avoir accès à une sexualité par procuration. » Depuis les cinémas, chers et rares jusqu'au sites internet, immédiatement accessibles et pour la plupart gratuits, la pornographie n'a cessé de proliférer dans notre quotidien. Didier Lestrade en fait l'histoire. I Love Porn est aussi une autobiographie du désir et du plaisir, en résonance avec l'époque. Le livre est un témoignage, intime et collectif, de notre rapport à la représen­tation de notre sexualité. Mémoire, éthique, droits des minorités, I Love Porn est un livre positif sur les sexualités d'aujourd'hui. Ce livre partage une passion que l'auteur met au même niveau que celles qui ont nourri son métier et sa carrière : la musique, la nature, le militan-tisme. Didier Lestrade retrouve dans le porno (gay mais pas seulement) sa dimension contestataire, sa générosité humaine. Depuis les cinémas spécialisés, chers et rares jusqu'aux sites internet, immédiatement accessibles et pour la plupart gratuits, la pornographie n'a cessé de proliférer dans notre quotidien. Didier Lestrade en retrace l'histoire depuis les années 1970. I Love Porn est aussi une autobiographie du désir et du plaisir, en résonance avec l'époque. Le livre est un témoignage, intime et collectif, de notre rapport à la représentation de notre sexualité.