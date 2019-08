I love Legrand - Neuvième mouvement - Les moulins de son cœur - 25/08/2019

Vous pensiez savoir qui était Michel Legrand, un prodige de la musique un génie parfois irascible... Oui, il y a chez lui une fantaisie, un mystère, une pudeur de garçon timide qui s'exprime en musique et c'est sans doute la clef pour comprendre pourquoi ses mélodies nous touchent au cœur

J'aime la vie, j'aime l'amour, j'aime la musique et je veux vivre ma vie dans la plénitude de la difficulté. Je suis infiniment, douloureusement heureux.

"Infiniment, douloureusement heureux", tout est là. Le gigantisme de Michel Legrand et son éternelle joie teintée de mélancolie.

Longtemps Michel Legrand n'a vécu que pour sa musique, du matin au soir il joue, chante, se balance, jamais il ne s'arrête. Il construit chaque jour qui passe une oeuvre monumentale.

Mais sa vie d'homme dans tout ça, ses amours ? Elles sont comme reléguées au second plan entre deux tournées et un nouveau projet.