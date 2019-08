I love Legrand - Huitième mouvement : des milliers de ronds dans l'eau - 18/08/2019

Michel Legrand ne connait pas la notion de frontière. Résultat son oeuvre est monumentale et protéiforme. A son actif des concertos classique, mais aussi le générique des Schtroumpfs. C'est peut-être ce côté touche à tout qui lui a joué des tours.

Michel Legrand brouille les pistes, échappe à toutes étiquettes et ça en France, on n'a pas bien l'habitude.

En ce sens, Michel Legrand est un américain. Tout est possible, il suffit de se lancer. Choisir, ce serait vivre recroquevillé, mais quand on s'appelle Legrand, on est audacieux, on prend de la place, on veut tout embrasser goulûment et à pleine bouche.

Des nuits entières à composer. Le cerveau en constante ébullition, Legrand est ainsi fait, il a besoin de ce mouvement permanent. Il a été à bonne école avec Anna Boulanger qui considérait le sommeil et l'amour comme un perte de temps.